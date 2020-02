“Tuve la suerte de entender lo que no debo hacer al tener a La Volpe (como técnico) y tomé muchos ejemplos de La Volpe para no hacerlos”, indicó. “Yo no puedo diferenciar, cuando es un tema humano, cuando sos una persona agresiva, cuando menosprecias al futbolista habiendo sido uno, cuando lo tratas mal, porque los trata mal”, expresó el ex jugador, quien añadió que lo que La Volpe hace es tener credibilidad con mucha gente en otros aspectos, “viene con su personalidad y convence a mucha gente, pero yo al humano no lo puedo diferenciar”.