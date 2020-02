— Sí, en ese momento era un sueño cumplido. Pensaba que la iba a romper y que en pocos meses estaría en el Real Madrid, en el Atlético o en el Barcelona, pero no me fue como esperaba. Yo solía adaptarme a todos los equipos, en cualquier contexto, pero allí, las cosas no me salieron. Me tocaron directores técnicos como Javier Clemente o Ljubomir Petrovic y no me fue sencillo, pero fue una linda experiencia personal, hice muchos amigos allí, a algunos de los cuales sigo visitando cuando viajo, y siempre se pueden sacar cosas positivas.