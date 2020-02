Cuestionado por la continuidad de Lionel Messi la próxima temporada, señaló que es una pregunta que hay que hacer al jugador argentino. “Ha demostrado en muchas ocasiones que es culé, que Barcelona es su casa y que no tiene intención de irse. El ruido alrededor de este club lo hay cuando no ganas. En los últimos meses ha costado ganar. Las sensaciones no han sido tan buenas y empieza a haber especulaciones. La implicación de todos los jugadores, no sólo de Leo, es máxima y hay que quedarse con eso”, concluyó.