En junio del año pasado, Martín Alejandro Loera fue parte de la delegación de Chihuahua dentro del Campeonato Nacional de Atletismo Juvenil Sub 18 y Sub 20. Además, fue uno de los seleccionados para participar en el Campeonato Panamericano Sub 20 que se realizó en San José, Costa Rica, y para el Nacac, el cual se llevó a cabo en Querétaro.