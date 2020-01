“Mi esposa recibió una llamada de mi casa, llamadas que no puedo contar lo que decían, es delicado. Yo decidí venir a arreglar todo a mi país, todo se me fue de las manos y tuve que tomarme más días para arreglar la situación, pero no fue suficiente. Cuando yo regreso a Costa Rica iba con la idea de jugar los dos partidos de la final pero emocionalmente estaba muerto. Yo hablé con el equipo y les dije que mi familia recibió llamadas con amenazas, tomé la decisión de venir a Honduras y reunirlos”, explicó.