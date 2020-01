“No me atrevo a decir el mejor de la historia porque creo que Kasparov en la cúspide de su carrera sigue siendo el mejor, por encima de Fischer de quien hay que rescatar que fue un autodidacta”, contó el ex campeón mundial juvenil, Oscar Panno, de 83 años. Y agregó, “Carlsen está atravesando una racha positiva como también ya pasó una negativa, todo depende de su estado de ánimo. Es extraordinario su manejo del final de las partidas, él ve los esquemas de cada posición y sabe cómo arribar a un final ganador. También es importante cómo intimida a sus rivales y eso no se hace sólo con la mirada. Recuerdo que en el Interzonal de Palma de Mallorca, en 1970, Fischer, jugando con piezas negras, dejó perdidos a Gligoric y Uhlmann en poco más de 10 jugadas. Eso sólo pasa cuando los que lo enfrentaban sentían la presión de su juego”.