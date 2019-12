“Si me tengo que ir al Madrid me voy al Madrid”, declaró el futbolista de 23 años que fue dirigido por Josep Guardiola entre 2013 y 2015, aunque solo disputó cuatro encuentros y marcó un gol. En esa etapa ganó La Liga y la Copa del Rey del 2015, además de la Champions League de ese año. El delantero no sumaba demasiados minutos así que emigró hacia la Premier League: “Hubo un malentendido con el Barcelona y mi salida no fue la mejor”.