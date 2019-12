“La opinión sobre esto en Europa es diferente a la de América del Sur. Los hinchas de Liverpool por supuesto que quieren que ganemos, pero a muchos otros en Europa no les importa el Mundial. En la charla previa no les diré que son leyendas si ganan; quizás a Flamengo sí. Si la gente nos ve como leyendas después, entonces genial, pero no puedo abordarlo así. Si Flamengo gana, probablemente tendrán una gran fiesta. Si ganamos nosotros, jugaremos contra el Leicester. No podemos hacer que este torneo sea más grande para Europa”, se sinceró el entrenador que finalmente se quedó con el título.