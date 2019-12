Williams, por su parte, está dando sus últimos pasos en el mundo del tenis profesional. Sin embargo, también se mostró muy involucrada en la pelea por la diferencia salarial entre el circuito masculino y el femenino: “No merezco menos porque tengo pechos y ellos no. Definitivamente ese no es el caso. Trabajé igual de duro desde que tenía tres años o antes, definitivamente sé que toda mi vida me he dedicado a ser una atleta de primer nivel y no me deberían pagar menos por mi género”, expresó para el portal Tennis World USA.