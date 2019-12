Vale recordar que cuando estaba en el Barcelona, Neymar era nombrado como el “sucesor” de Messi, e incluso en 2015 quedó tercero por detrás del argentino y de Cristiano Ronaldo, pero desde su salida del conjunto catalán nunca más entró en la consideración de los expertos. A pesar de esta realidad, la esperanza no se apagaron en él: “¡A mí también me encantaría ganarlo! Pero eso no es una preocupación. El Balón de oro, viene solo... o no”.