El uruguayo también comentó su experiencia con la reportera Karina Yapor. El futbolista aseguró que se sintió nervioso al momento de regresar con el equipo. “Para regresar, veía yo a los muchachos en la orilla, más o menos me puse un poco nervioso porque sentía que no me movía. Nadaba y nadaba, pero no me acercaba nunca. Por suerte, con Alex lo pudimos sacar rápido y salió todo bien”, concluyó.