“En mi primera pelea amateur, tenía 7 años y no había niños en mi peso, así que luché contra hombres mayores. Me costó un poco acostumbrarme y a veces me deprimía”, contó Andy, quien tuvo una brillante carrera amateur bajo las órdenes del entrenador cubano Fernando Ferrer, convirtiéndose en profesional en 2009 con un récord de 105-5.