Cuando llegó al Porto también pasó momentos complicados, pues, además de no tener minutos, jugaba para la filial del club. “Cuando llegué al Porto también me costó jugar. En los primeros seis meses jugaba poco y me tocó irme con el B. Yo me lo tomaba bien, con la mejor disposición del mundo. Sabía que si no tenía participación con el primer equipo, yendo con el filial no perdía ritmo, que en cualquier momento podía tener la oportunidad y que la tenía que aprovechar”.