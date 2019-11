“En las últimas tres semanas vengo jugando condicionado. No me gusta ser sustituido, pero vengo jugando condicionado e intenté ayudar a la Juve. Entiendo los cambios, no estaba bien. En estos dos partidos con Portugal tampoco estaba al 100%, pero tengo mucho orgullo en sacrificarme por la Selección o por mi club. El Inter está a dos puntos de nosotros y me sacrifiqué para ayudar al equipo, al igual que también lo hice con la selección, que necesitaba ganar estos partidos. En mi carrera nunca tuve lesiones graves, suelo hacer entre 50 y 60 partidos, pero estoy teniendo algunas molestias que me impiden estar al 100%. Alguien debería haber hablado, sobre todo el entrenador o yo mismo, pero sabéis que no suelo hablar mucho con la prensa”, reconoció en rueda de prensa, luego del triunfo de Portugal.