Muchos de los competidores mostraron su preocupación por el clima. Por ejemplo, la británica Kadeena Cox, de 28 años, había revelado anteriormente sus temores por competir en el calor abrasador de Dubai. “Hace mucho, mucho calor. Desafortunadamente, soy intolerante a este clima. Tiendo a no hacer demasiados precalentamientos, me ducho con agua tibia, y ahora me estoy intentando correr en Dubai. Es un desafío y con mi equipo tenemos muchas estrategias para tratar de mantenerme fresca”, confesó en diálogo con BBC Sports.