“La hinchada del Timao sabe que Corinthians no vive de títulos, vive del Corinthians. Por eso, desde 2012 no tenemos más estrellas en la camiseta y a pesar de no tener más estrellas sabemos que nuestros títulos jamás serán olvidados. Pero existe una historia que debe ser recordada. Una historia que también es representada por una estrella: la estrella del Holocausto”, relata una voz en off en el video que dura poco más de un minuto.