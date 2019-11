Una de las razones que llevó a Calderón a abandonar la práctica profesional del básquet fue que no encontró una propuesta en el mundo NBA que lo motivara a ser jugando. “No me gusta perder. Entonces, estar en un equipo joven, en el que fuera a perder muchos partidos y no jugar demasiado, no me convenció para llegar a mi temporada 15 aquí. Además, me iba a perder tiempo de estar con mis hijos”, declaró el base español en una entrevista que le concedió al diario deportivo AS.