El ataque de furia del ex director técnico de la selección argentina en Rusia 2018 y de Chile en Brasil 2014 no pasó desapercibido y fue consultado en conferencia de prensa. “Cualquier persona que intente provocar algún tipo de situación en contra de cualquier persona de Santos a mi me incomoda. Ese torcedor seguro era hincha de Bahía con la camiseta del Santos”, esbozó el estratega.