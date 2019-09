Tampoco a los 65 minutos de tiempo corrido pudo el Guadalajara romper el cero. Jesús Molina ganó la posición a su defensor, saltó en busca de un certero balón enviado por Gael Sandoval, pero no direccionó correctamente su remate. Un error que pudo costar aún más caro, pues de esa falla, Morelia generó un contragolpe que "Shaggy" Martínez no logró concretar al no barrer a tiempo ante un servicio que lo dejó frente a la portería y ya sin portero.