Los puntos periféricos estaban marcados en mi piel, para recordarme que ser diferente ya no es pecado. Estas marcas son los recordatorios de todos peleando. Los que ya no se ven porque fueron derribados. Los que no se pierden nunca quisieron ser encontrados. Y los que solo necesitaban a alguien más para hacer un sonido. Múltiples medios donde pueden surgir demasiadas energías negativas. Como si no comentar el mensaje hiriente de alguna manera estaría perjudicando. Cada vez que mi piel se desprende haciendo más espacio para crecer. No para dejar espacio a nadie más, sino para dejar que se vean mis propios colores verdaderos.