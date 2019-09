"Al final me dije: '¿lo intento o no?', y decidí ir a por ello", confesó quien reforzó su liderazgo en la clasificación del Mundial. Además, le dejó un mensaje a Valentino Rossi, con quien se había cruzado el sábado en la clasificación . "Gritábamos todos. Había ganas de celebrar una victoria. Se van acumulando cosas. Soy humano y por mucho que el equipo me calme, que si el campeonato, que sí, que no, que tranquilo, que ya llegará el tiempo de atacar, pero después de perder dos carreras en la última curva, que, lo reconocí, no es la mejor manera, pero lo había probado. Hoy lo he vuelto a probar y esta vez sí que ha salido bien. Honestamente hablando, ayer me dieron un empujón, un extra de motivación y la mejor manera de hablar es en pista".