Sobre esta denuncia en su contra, la modelo comentó que "no hay pruebas" y subrayó que sufre los "prejuicios por el hecho de ser mujer". "No hay respeto, fui maltratada, humillada. Hoy entiendo por qué las mujeres se callan. Es bastante difícil. Estoy siendo muy fuerte, porque es algo que me duele, como mujer, como madre y como hija", expresó a los periodistas.