En una entrevista al canal de televisión portugués '11', Mourinho alabó a Cristiano, a quien dirigió en su paso por el Real Madrid entre 2010 y 2013. "Lo que él hace no me sorprende. A sus 34 años, es un jugador top, militando en un equipo top, con ambiciones top. No me sorprende porque, en términos genéticos, es un caso de estudio y en cuanto a mentalidad también".