Su madre, Mi-Ja Park le enseñó a leer los labios como forma de comunicación más allá del tradicional lenguaje de señas. "Me puedo concentrar únicamente en mi juego porque no oigo nada, es más conveniente para jugar. Lo más difícil es la comunicación con los jueces de silla y los jueces de línea. No escucho sus indicaciones, sobre todo cuando cantan un out, por lo que a veces continúo jugando aunque hayan mandado repetir el saque. Es un poco difícil, pero nada especial", había declarado a la agencia Reuters hace ya varios años cuando su apellido recién empezaba a circular en el mundo tenístico.