Joao vive un crecimiento vertiginoso: se formó en el Benfica; primero en la filial, y luego en el elenco principal, con el que hizo su debut en 2018. También pasó por las selecciones sub 18, sub 19, sub 20 y la Mayor. Tal vez, en un futuro cercano, pelee con fuerzas para quitarle la corona de Cristiano Ronaldo. Mientras tanto, ya probó que la comparación no le ocasiona problemas.