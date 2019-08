"En estas situaciones no todo es blanco o negro. Hay una zona gris. Puede ser que el club me aconseje que no juegue, ya que podría irse hoy, mañana o pasado mañana", explicó el técnico y ex jugador holandés al ser cuestionado sobre si iba ser contemplado el atacante mexicano para el partido del jueves contra el Haugesund de Noruega.