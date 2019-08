A principios de junio, Guevara aseguró que los beneficiarios que se quejaban por la reducción de sus becas estaban haciendo "berrinche". "Están en todo su derecho a manifestarse, pero simplemente he sido cautelosa de no ventilarlo y no hacerlo público porque no quiero que los deportistas se vean inmiscuidos en este tema. He querido llevar esto de manera paulatina con cada uno de ellos, pero no se pueden dar becas a discreción o por hacer berrinche", refirió.