"Mi especialidad era 10 metros, alcancé a ir a competencia de origen mundial. Pero en 2004 paré mi carrera deportiva por los Juegos Olímpicos, no quedé seleccionada. Me entristecí, me sentía decepcionada y ya no quise continuar", mencionó Jiménez. Tenía 19 años cuando se retiró de los clavados.