— No estaba nada feliz ese día.

— ¡Por supuesto que no estaba feliz! Porque cuando la política intenta interferir en el fútbol no puedes estar feliz. Es muy claro, incluso si sus asesores probablemente cometieron un error, los que lo influenciaron, obviamente, son los que hablan de solidaridad y no hacen nada por la solidaridad. Para mí la historia está terminada. No permitiré que ningún político, de países grandes o pequeños, interfiera en el fútbol. Para mí es poco educado, poco hospitalario, ser la anfitriona de un Mundial de fútbol femenino y hablar de algo completamente diferente, algo en lo que no debes meterte porque no conoces los detalles y, principalmente, porque no es tu jurisdicción.