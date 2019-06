El invitado al segmento fue Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de España, quien aseguró que los ex futbolistas tienen una ventaja por encima de aquellos que no lo fueron a la hora de ser elegidos como técnicos y las diferencias en la preparación de cada uno, algo que todos los presentes asintieron pero que no le gustó al ex arquero de Boca.