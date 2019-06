"Ya habíamos anunciado a nuestros jugadores con la campaña encabezada por Fabio Fognini que viene de ser campeón el torneo anterior. Vuelve Juan Martín del Potro, tuvo una lesión hace unos meses y es número 12 del mundo y seguramente podremos esperar grandes cosas; tiene 22 títulos ATP incluido el US Open en 2009. Sin duda es una gran incorporación, después de Shanghái hizo su regreso y no se sintió bien, su regreso oficial a cancha dura será aquí en Los Cabos rumbo al US Open".