Henry Duarte sostuvo que estos actos de indisciplina no se pueden pasar por alto. "Hay faltas que puedes solapar y que son entendibles. Pero hay faltas a lo interno de una concentración que no pueden darse. No he hablado con la dirigencia y luego con los medios, y es muy probable que acá Henry Duarte sea el malo, y lo que quiero es el bien para el país, la selección, los jugadores y desarrollo del fútbol de Nicaragua. Lo que hemos logrado, al margen del resultado de Costa Rica, Nicaragua es una selección que no desentona".