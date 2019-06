Según su relato, el futbolista se puso aún más agresivo: "Después pregunté si había traído preservativo. Él dijo que no. Yo dije que entonces no iba a suceder nada, que no podríamos. Entonces se quedó callado. Me volteó, cometió el acto, le pedí que se detuviera, y él continuaba golpeando mi trasero violentamente. Grité 'Para, para, no, para', pero él no hablaba mucho y seguía".