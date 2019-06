"Soy fan del Liverpool desde hace 16 años, más o menos. Me tocó ver de chiquito el triunfo contra Milán en esa final y creo que ahí me enamoré del equipo, de su filosofía. No somos tantos aficionados como del Madrid o Barça y me gusta porque somos especiales", dijo a Infobae México Carlos Contreras, vestido con su camiseta de los Reds, durante un evento que congregó a diversos aficionados para presenciar el esperado partido.