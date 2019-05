"La realidad con el tema de 'Canelo' es que si yo fallo el sábado por la noche, la pelea no sucederá, se habrá escapado, pero precisamente eso me tiene motivado, a eso vengo, a mantener todas esas grandes peleas vivas, así que estoy enfocado en la pelea del 1 de junio, estoy en buen lugar y he llegado con una buena preparación", mencionó.