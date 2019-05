Su estilo siempre han generado polémica e incluso algunos de sus colegas lo han criticado por entender que no respeta a sus rivales durante los partidos. "Tengo muchos años en el circuito y no porque un chico se dedique a hacer cosas extrañas dentro de la pista a mí me va a despistar. Otra cosa es que creo que tiene que mejorar en ese sentido, no creo que sea un mal chico, pero le falta el respeto al público, al rival y a él mismo también, eso es lo que creo que debe mejorar, pero ahora que ha ganado hay que felicitarlo", había sostenido Nadal en febrero de este año tras haber perdido ante Kyrgios en el ATP 500 de Acapulco.