En resumen, los errores fueron los siguientes: primero no debió permitirse el cambio si Facundo Castro presentaba problemas con las agujetas, segundo no tuvo que permitirse el regreso de Brian Fernández a la cancha cuando ya había sido sustituido, tercero fue que el argentino no debió ser amonestado porque había sido víctima de una confusión generada por el árbitro y cuarto se tuvo que permitir el ingreso de Castro.