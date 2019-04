"La señora Kehm ha destruido completamente nuestra relación a través de la prensa. La familia Schumacher ya no se ha acercado ni me ha escuchado más. La gente me habla sin importar dónde esté. 'Tú eres Willi Weber, ¿cómo está Schumacher?', me dicen. Ahí es cuando todo comienza de nuevo dentro de mí. Desearía que Michael estuviera de pie y poder abrazarlo. Ese es mi mayor deseo", lamentó.