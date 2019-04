Jérémy Ménez: el seleccionado francés que quiso emular a Gignac en México y ahora está envuelto en una polémica con su DT

Su técnico, Miguel "Piojo" Herrera, lo criticó por su falta de compromiso. "La verdad es que no se está entrenando bien. Yo me he acercado a él y no lo veo con la actitud de pelear por un puesto", dijo el entrenador.