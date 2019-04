El entrenador del Manchester United advirtió sobre el juego sucio del City: "Nos pegarán en los tobillos, en los talones y nos patearán"

Este miércoles se celebrará una nueva edición del derby en Old Trafford y Ole Gunnar Solskjaer aseguró: "No nos van a permitir un contraataque fácil porque habrá faltas, no tengo ninguna duda al respecto"