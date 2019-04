El León no es aquel América en cuanto presupuesto y nombres. Ángel Mena ha sido la gran figura de la Fiera en este semestre y está jugando a préstamo proveniente de Cruz Azul. Los entrenadores también no son los mismos, mientras que Ignacio Ambriz es una persona de bajo perfil y que aún no sale campeón en México, Manuel Lapuente y Mario Carrillo fueron campeones de liga incluso Manolo dirigió a selección mexicana.