"Se dio por muchas circunstancias, la gente que me conoce sabe que no me gusta estar en una zona de confort, siempre busco retos y lo he demostrado. Es un tema personal porque al final en esta carrera que es tan hermosa y somos privilegiados, siempre hay que tratar de vivir al máximo. Yo quería regresar a Europa en algún momento y después de volver del Celtic y Zaragoza estaba en una edad que creí que no tendría muchas posibilidades pero surgió la oportunidad de llegar aquí", explica vía telefónica desde su hotel en la capital noruega.