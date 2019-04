Por Martín Avilés

Efraín Juárez tenía cinco años cuando soñó con convertirse en futbolista, como cualquier niño de su edad. El fútbol lo bendijo, lo arropó y le cumplió cuanta fantasía se le cruzó por la mente, incluso la de ser un Vancouver en taxi y al otro subirse al metro de Oslo. tenía cinco años cuando soñó con convertirse en futbolista, como cualquier niño de su edad., lo arropó y le cumplió cuanta fantasía se le cruzó por la mente, incluso la de ser un trotamundos y recorrer un día las calles deen taxi y al otro subirse al metro de

Así como Efraín ha brillado por su facilidad para adaptarse en una cancha -y pasar de un momento a otro a jugar de lateral por derecha a contención-, posee una capacidad nata para reinventarse y volver a empezar, sin importar que eso implique viajar 7.200 kilómetros de Canadá a Noruega. Porque su fortaleza radica en su familia.

somos gitanos“, dice a Infobae México el jugador de 31 años, apenas un mes después de firmar con el Vålerenga Fotball de la Eliteserien del fútbol noruego. “Vamos de un lado a otro con nuestros hijos casi, casi con la backpack. Ella carga a uno y yo al otro, y vamos a la aventura, soy afortunado de tener una familia que siempre está conmigo, si hay que cambiarnos se cambian y si hay que moverse de un continente a otro, están felices”. “Mi mujer y yo“, dice ael jugador de 31 años, apenas un mes después de firmar con elde la Eliteserien del fútbol noruego. “Vamos de un lado a otro con nuestros hijos casi, casi con la backpack. Ella carga a uno y yo al otro, y, soy afortunado de tener una familia que siempre está conmigo, si hay que cambiarnos se cambian y si hay que moverse de un continente a otro,

Barcelona Juvenil A, Celtic Glasgow y Zaragoza. Lo hizo cuando había encontrado la paz que necesitaba en la fría y tranquila Vancouver, donde jugaba para los Whitecaps de la MLS, una liga que tiene fama de servir para ganar un buen dinero en el tramo final de la carrera de futbolistas de renombre. Juárez fichó con su cuarto equipo en Europa luego de haber jugado con el. Lo hizo cuando había encontrado la paz que necesitaba en la fría y tranquila Vancouver, donde jugaba para los, una liga que tiene fama de servir para ganar un buen dinero en el tramo final de la carrera de futbolistas de renombre.

“Se dio por muchas circunstancias, la gente que me conoce sabe que no me gusta estar en una zona de confort, siempre busco retos y lo he demostrado. Es un tema personal porque al final en esta carrera que es tan hermosa y somos privilegiados, siempre hay que tratar de vivir al máximo. Yo quería regresar a Europa en algún momento y después de volver del Celtic y Zaragoza estaba en una edad que creí que no tendría muchas posibilidades pero surgió la oportunidad de llegar aquí”, explica vía telefónica desde su hotel en la capital noruega.

“Mi familia todavía no llega porque no tenemos casa, mi mujer es italiana pero su familia radica en Bélgica, entonces están ahí hasta que ahora trate de solucionar el tema de la casa. Sigo soñando, porque a los cinco años jamás creí vivir estas experiencias que el fútbol me ha dado oportunidad de vivir”, continúa.