Ante una posible investigación por parte de la Comisión Disciplinaria, Marioni reconoció que mantuvo una pelea con un aficionado y pidió disculpas por lo acontecido. "En el camino se dio una agresión de algunos aficionados a la cual respondí; no voy a justificarme, pido disculpas al aficionado que me agredió, que me dio una patada. Está expuesto el entrenador al tener que pasar entre la gente. Lamento muchísimo el hecho, pido una disculpa a la institución de Pumas y a Juárez porque me parece que un entrenador no debe responder", sentenció.