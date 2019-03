"Creo que es terrible. No es bueno para el deporte. Ya lo dije el año pasado y no voy a cambiar de opinión. La Fórmula 1 debería ser el pináculo de las carreras. Entonces no es bueno para el deporte si alguien con una discapacidad, porque lo es, puede participar. Al menos no en la Fórmula 1, quizás en otras clases. La Fórmula 1 debe ser difícil y casi inalcanzable. El regreso de Robert no es el mensaje correcto", disparó en diálogo con el medio holandés Formule 1.