"Yo me puse a pensar en eso, me siento argentino, muy argentino, por más que me lleve a jugar en otro lado. Pero si a los muchachos se les ofrece la posibilidad de jugar y de verse en un Mundial y eso les parece lindo, defender solamente un pedazo de tela, al corazón, me parece una distancia muy grande, nada más", criticó el "Pelusa".