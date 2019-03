Ese no fue el único momento tenso de aquella noche, ya que el polémico tenista se enfrentó también con un espectador, que finalmente debió ser retirado por la seguridad del torneo. "¿Conseguiste una entrada gratis? ¿Por qué me estás viendo jugar un domingo por la noche?", le preguntó Kyrgios al hombre en las gradas. Como este no cesaba de molestarlo, le reiteró: "¿Qué haces aquí? Es domingo por la noche. ¿Y tu familia? ¿No tienes nada mejor que hacer?". La conversación valió incluso una intervención del umpire. "Sufiente, Nick", le dijo al jugador.