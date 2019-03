Al ver que las críticas seguían cayéndole a través de sus redes sociales, el italiano decidió brindar una entrevista en Radio CRC: "Me equivoqué e hice una tontería. Me expresé mal. No soy sexista y haría que las mujeres gobernaran el mundo. Ataqué al sistema y la Federación, me equivoqué al expresar mis pensamientos", concluyó el relator que hoy se encuentra suspendido.