La agencia All That Sports de Lim dijo que había razones para creer que el acto de Bell fue deliberado, alegando que Lim estaba patinando cerca de la pared de la pista, lejos de sus rivales, y la estadounidense chocó con ella desde atrás. La empresa también afirmó que Bell no se disculpó después del incidente, un punto en el que muchos de los medios cuestionaron.