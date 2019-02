"Hace unos meses tuve una reunión con Arturo Brizio y Jorge Gasso, en eso dijeron '¿qué quieres pinche negro?'", me acercaba a saludar y siempre me esquivaban. No me daban la mano. Me hacían quedar mal frente a mis compañeros. Me decían de cosas: '¡eres malísimo, negro!'. Todos se burlaban de mí", recordó en su momento el árbitro.